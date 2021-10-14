«Локдаун на два месяца». Инфекционист напомнил о «легкой» болезни после вакцинации
По словам Евгения Тимакова, введение карантина для ускорения процесса вакцинации маловероятно.
Принудительная вакцинация от коронавируса в России приведет к массовой покупке сертификатов о вакцинации, предположил врач-инфекционист Евгений Тимаков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Чтобы подстегнуть людей к вакцинации, локдаун надо будет вводить на два-три месяца. Потому что вакцинация начинает полноценно действовать через полтора месяца после сделанной прививки. Защищен будет только тот человек, который уже ее сделал. Многие граждане, вероятнее всего, при принудительной вакцинации начнут покупать сертификаты. Может потеряться смысл такой меры. Но научный факт, истина, - это то, что после вакцинации течение болезни становится гораздо легче», - заявил врач.
Тимаков добавил, что полноценный локдаун России вряд ли грозит.
«Полноценный локдаун как таковой, когда всё будет перекрыто и закрыто, с моей точки зрения, вряд ли будет введен. Усиление контроля за соблюдением эпидемического режима и перевод на дистанционную работу и каникулы для студентов и школьников был бы обоснован. Молодежь и дети сейчас заболевают чаще, а у взрослых у многих иммунитет есть. Нужен контроль, чтобы вирусная нагрузка была невысокой, чтобы была возможность не убрать полностью – это не получится физически, а снизить случаи передачи и механизмы вирусной инфекции», - отметил инфекционист.
Ранее заслуженный учитель России, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал инициативу о вакцинации детей с 12 лет, отметив, что в его учебном заведении ситуация с COVID-19 вполне нормальная.
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