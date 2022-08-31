«Противоречит реальности»: Запрет смартфонов на уроках станет помехой образовательному процессу

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с этого учебного года запрещено использование смартфонов во время уроков. По его словам, это обусловлено новыми санитарными правилами и нужно, чтобы дети не отвлекались от занятий. Авилова считает, что это противоречит реальности, в которой живут современные дети.

«Смартфон или планшет на уроке применяется как образовательный инструмент. Их использование должно быть при неусыпном, строгом контроле учителя и только в старших классах. Сегодня отношения: смартфон-ученик-учитель определяется самим педагогом. Далеко не у всех хватает мудрости, терпения, убедительности, чтобы показать ребенку, что на уроке он должен присутствовать, а не сидеть в социальных сетях. Проблема назрела, но я не знаю, можно ли ее решить запретами. Мнение еще не выработалось. Исключая смартфон, как образовательный инструмент, создаются помехи. Что касается конфликтов из-за этого, то это одна из опасностей принудительной меры. Надо осторожнее подходить к проблеме», - сказала Авилова.