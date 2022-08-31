«Противоречит реальности»: Запрет смартфонов на уроках станет помехой образовательному процессу
Предложения Кравцова противоречат атмосфере и реальности в которой живет современный ребенок, сказала НСН заслуженный учитель России Оксана Авилова.
Смартфон – это часть образовательного процесса и запрет на его использование во время урока может стать помехой, заявила заслуженный учитель России Оксана Авилова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с этого учебного года запрещено использование смартфонов во время уроков. По его словам, это обусловлено новыми санитарными правилами и нужно, чтобы дети не отвлекались от занятий. Авилова считает, что это противоречит реальности, в которой живут современные дети.
«Смартфон или планшет на уроке применяется как образовательный инструмент. Их использование должно быть при неусыпном, строгом контроле учителя и только в старших классах. Сегодня отношения: смартфон-ученик-учитель определяется самим педагогом. Далеко не у всех хватает мудрости, терпения, убедительности, чтобы показать ребенку, что на уроке он должен присутствовать, а не сидеть в социальных сетях. Проблема назрела, но я не знаю, можно ли ее решить запретами. Мнение еще не выработалось. Исключая смартфон, как образовательный инструмент, создаются помехи. Что касается конфликтов из-за этого, то это одна из опасностей принудительной меры. Надо осторожнее подходить к проблеме», - сказала Авилова.
Собеседница «Радиоточки НСН» не согласилась и с заявлением Кравцова о том, что в школах должны остаться только бумажные учебники и тетради.
«Это противоречит всей атмосфере и реальности в которой живет современный ребенок. Электронные учебники есть, отосланные домашние задания по электронной почте тоже практикуются. Упираться рогом, пытаясь вернуть что-то назад, просто невозможно», - резюмировала Авилова.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в эфире НСН заявил, что мелкая моторика, отвечающая за множество интеллектуальных способностей, гораздо лучше развивается при письме от руки, чем стуком по клавиатуре.
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