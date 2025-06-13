Небоскреб «Лахта Центр» включил праздничную подсветку ко Дню России

Небоскрёб «Лахта Центр», который находится в Санкт-Петербурге, включил праздничную подсветку ко Дню России, сообщает РИА Новости.

Московские ЗАГСы открыли прием заявлений на День России

Здание подсвечивается в цветах российского флага.

12 июня в Москве на Красной площади состоялся концерт ко Дню России, на котором выступили, в том числе заслуженный артист РФ Шаман, исполнительница Татьяна Куртукова, группа «Любэ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Егоршин
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