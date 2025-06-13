Израиль бомбит ядерные исследовательские объекты Ирана

Израиль приступил к бомбардировке ядерных исследовательских объектов в иранском Натанзе, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

СМИ: Израиль нанес удары по Ирану

Также известно, что во время удара Израиля по многоэтажному жилому дому в Тегеране мог погибнуть начальник Генштаба армии Ирана Мохаммад Багери.

Вашингтон не принимал участие в нанесении Израилем ударов по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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