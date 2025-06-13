Израиль заявил, что завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана

Израиль завершил первый этап операции против иракской ядерной программы, сообщает пресс-служба армии.

Во время удара по дому в Тегеране мог погибнуть начальник Генштаба армии Ирана

В ней были задействованы десятки самолетов ВВС Израиля. Первый этап включал нанесение ударов по десяткам военных целей, в том числе по ядерным объектам в разных районах Ирана.

Ранее стало известно, что Израиль приступил к бомбардировке ядерных исследовательских объектов в иранском Натанзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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