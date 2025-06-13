Израиль заявил, что завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана
13 июня 202505:17
Израиль завершил первый этап операции против иракской ядерной программы, сообщает пресс-служба армии.
В ней были задействованы десятки самолетов ВВС Израиля. Первый этап включал нанесение ударов по десяткам военных целей, в том числе по ядерным объектам в разных районах Ирана.
Ранее стало известно, что Израиль приступил к бомбардировке ядерных исследовательских объектов в иранском Натанзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru