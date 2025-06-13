Трамп заявил, что разочарован Россией и Украиной
13 июня 202504:33
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что разочарован Россией и Украиной.
По его словам, это связано с отсутствием договорённостей о мирном урегулировании конфликта.
«Поскольку считаю, что сделки можно было заключить», — заявил президент США. Он назвал это важным моментом.
Трамп также заявил о важности заключения сделки по урегулированию конфликта.
Ранее Трамп назвал конфликт на Украине «войной беспилотников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru