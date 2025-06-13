Трамп заявил, что разочарован Россией и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что разочарован Россией и Украиной.

Трамп заявил, что у него был хороший разговор с Путиным

По его словам, это связано с отсутствием договорённостей о мирном урегулировании конфликта.

«Поскольку считаю, что сделки можно было заключить», — заявил президент США. Он назвал это важным моментом.

Трамп также заявил о важности заключения сделки по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп назвал конфликт на Украине «войной беспилотников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры