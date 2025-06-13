Во время удара по дому в Тегеране мог погибнуть начальник Генштаба армии Ирана

Во время удара Израиля по многоэтажному жилому дому в Тегеране мог погибнуть начальник Генштаба армии Ирана Мохаммад Багери, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Израиль нанес удары по Ирану

Именно он был основной целью авиаудара. Ранее сообщалось, что обломки израильских ракет попали в несколько многоэтажек в Тегеране. Известно о жертвах. Предварительно, в этих домах жили иранские политические и военные деятели.

Вашингтон не принимал участие в нанесении Израилем ударов по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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