Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского флага

В Дубае самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского флага по случаю Дня России, сообщает ТАСС.

Дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа» окрасили в цвета флага России

Фасад здания представляет собой один из самых больших в мире LED-экранов, площадь которого составляет 32,4 тыс. кв. м.

Ранее небоскреб окрасился в цвета флага России в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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