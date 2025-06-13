Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского флага
13 июня 202505:01
В Дубае самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского флага по случаю Дня России, сообщает ТАСС.
Фасад здания представляет собой один из самых больших в мире LED-экранов, площадь которого составляет 32,4 тыс. кв. м.
Ранее небоскреб окрасился в цвета флага России в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru