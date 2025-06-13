СМИ: США не участвовали в нанесении ударов по Ирану
13 июня 202502:30
Вашингтон не принимал участие в нанесении Израилем ударов по Ирану, сообщает Reuters.
Американские власти не оказывали помощь Тель-Авиву.
Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по целям в Иране. Цель операции - устранение иранской ядерной угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru