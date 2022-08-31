Кравцов: Никаких электронных учебников и тетрадей в школах быть не может
Электронные учебники не будут использоваться в российских школах вместо обычных бумажных. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания.
«Никаких электронных учебников взамен бумажных быть не может, никаких электронных тетрадей быть не может. Обычные тетради и учебники», - цитирует главу Минпросвещения РИА Новости.
Ранее Кравцов сообщил, что в новом учебном году школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+46 321 / сут.
Умерли
384 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+39 054 / сут.
- Песков: Позиция Анкары по Крыму не мешает взаимодействию с Москвой
- Мосбиржа с 12 сентября начнет торги узбекским сумом
- Кравцов: Никаких электронных учебников и тетрадей в школах быть не может
- В Кремле обвинили Европу в приостановке «Северного потока»
- Песков рассказал о подготовке участия Путина в ВЭФ
- Путин признал огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
- В российских школах запретят использование мобильных телефонов на уроках
- Бельгия выступила против запрета на визы для граждан России
- Режим ЧС ввели в Чувашии из-за засухи
- В Раде предложили признать Белоруссию спонсором терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru