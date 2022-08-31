Кравцов: Никаких электронных учебников и тетрадей в школах быть не может

«Никаких электронных учебников взамен бумажных быть не может, никаких электронных тетрадей быть не может. Обычные тетради и учебники», - цитирует главу Минпросвещения РИА Новости.

Ранее Кравцов сообщил, что в новом учебном году школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках.

