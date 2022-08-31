Телефоны преткновения: Академик поспорил с Вассерманом насчет смартфонов на занятиях

Учитель не имеет право забрать у ученика личную собственность без согласия родителей, сказал НСН академик РАО Евгений Ямбург.

У нормального учителя дети включают и выключают гаджеты по просьбе. Норм, запрещающих использование мобильных телефонов и планшетов на уроках, на которые ссылается Кравцов, нет. Так заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В Госдуме отреагировали на запрет смартфонов на школьных уроках

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с этого учебного года запрещено использование смартфонов во время уроков. По его словам, это обусловлено новыми санитарными правилами и нужно, чтобы дети не отвлекались от занятий. Ямбург уличил Кравцова в незнании СанПиНов.

«С уважением отношусь к Сергею Сергеевичу (Кравцов, - прим. НСН), но, думаю, что это нереальная история. Он ссылается на санитарные правила и нормы, которые запрещают использование гаджетов. Клянусь вам, я знаю их наизусть, нет там таких ограничений! Это первое. Во-вторых, мы не имеем права забирать личную собственность у ребенка без согласия родителей. Нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад. К примеру, ребенок забыл дома поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Орать (учителю)? Включил гаджет и все это есть! Запретный плод сладок. Если учитель нормальный, то ученики будут включать и выключать гаджеты по его просьбе», - сказал Ямбург.

Кравцов: Никаких электронных учебников и тетрадей в школах быть не может

Также Кравцов заявил, что «никаких электронных учебников взамен бумажных быть не может, никаких электронных тетрадей быть не может». Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил правильность данного решения. В частности, он вспомнил, что в конце 90-х годов британский архив, перешедший на цифровой формат, чуть не лишился всех данных.

«Компания, обслуживающая архив, просто перестала выпускать необходимое оборудование. Боюсь, что подобные истории в ходе технического прогресса повторятся. Как ни крути, навыки работы с бумажными носителями жизненно необходимы. Дело еще в том, что бумажные носители полезнее, чем цифровые. К примеру, мелкая моторика гораздо лучше развивается при письме от руки, чем стуком по клавиатуре. А ведь мелкая моторика очень способствует развитию многих интеллектуальных способностей. Потому, сохраняя в школе бумажные книги, письмо от руки, мы больше способствуем умственному развитию детей. Поэтому решение министра можно признать полезным», - сказал Вассерман.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в эфире НСН заявил, что в парламенте придумают, как сделать субботу выходным для школьников.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ГаджетыУчителяОбразование
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