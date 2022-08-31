Телефоны преткновения: Академик поспорил с Вассерманом насчет смартфонов на занятиях

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с этого учебного года запрещено использование смартфонов во время уроков. По его словам, это обусловлено новыми санитарными правилами и нужно, чтобы дети не отвлекались от занятий. Ямбург уличил Кравцова в незнании СанПиНов.

«С уважением отношусь к Сергею Сергеевичу (Кравцов, - прим. НСН), но, думаю, что это нереальная история. Он ссылается на санитарные правила и нормы, которые запрещают использование гаджетов. Клянусь вам, я знаю их наизусть, нет там таких ограничений! Это первое. Во-вторых, мы не имеем права забирать личную собственность у ребенка без согласия родителей. Нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад. К примеру, ребенок забыл дома поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Орать (учителю)? Включил гаджет и все это есть! Запретный плод сладок. Если учитель нормальный, то ученики будут включать и выключать гаджеты по его просьбе», - сказал Ямбург.