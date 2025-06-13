СМИ: Израиль мобилизует тысячи резервистов

Армия Израиля начала мобилизацию граждан после удара по Ирану, сообщает Ynet.

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По данным портала, планируется отправить тысячи резервистов, в основном для критически важных подразделений: военно-воздушных сил, командования тыла, северного и центрального командований, военной разведки и тыла.

Отмечается, что израильские военные готовится к возможным мощным ответным ударам со стороны Йемена, Ливана и Сирии.

Вашингтон не принимал участие в нанесении Израилем ударов по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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