СМИ: Израиль мобилизует тысячи резервистов
13 июня 202503:27
Армия Израиля начала мобилизацию граждан после удара по Ирану, сообщает Ynet.
По данным портала, планируется отправить тысячи резервистов, в основном для критически важных подразделений: военно-воздушных сил, командования тыла, северного и центрального командований, военной разведки и тыла.
Отмечается, что израильские военные готовится к возможным мощным ответным ударам со стороны Йемена, Ливана и Сирии.
Вашингтон не принимал участие в нанесении Израилем ударов по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Индии на месте крушения Boeing 787 извлекли тела 265 погибших
- Израиль заявил, что завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана
- Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского флага
- Трамп заявил, что разочарован Россией и Украиной
- Израиль бомбит ядерные исследовательские объекты Ирана
- СМИ: Израиль мобилизует тысячи резервистов
- Во время удара по дому в Тегеране мог погибнуть начальник Генштаба армии Ирана
- СМИ: США не участвовали в нанесении ударов по Ирану
- СМИ: Израиль нанес удары по Ирану
- Небоскреб «Лахта Центр» включил праздничную подсветку ко Дню России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru