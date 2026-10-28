Помощник Григоровича мог воспользоваться его беспомощностью ради прав на балеты
В центре судебных разбирательств оказалось наследие хореографа Юрия Григоровича. Права на культовые постановки, которые десятилетиями определяли лицо Большого театра, теперь могут принадлежать частному лицу. Об этом рассказывает РЕН ТВ.
После его смерти исключительные права на балеты, включая «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящую красавицу», оказались у экс-ассистента Руслана Пронина.
Неназванный представитель Большого театра заявил, что последний является мошенником и преступником, а все права на произведения Григоровича должны принадлежать государству.
Известно, что в элитном санатории в Барвихе, где 98-летний хореограф провел последние месяцы под присмотром врачей, Пронин получил его подпись под договором. По документу хореограф безвозмездно передал права на сценографию к балетам и фактически подарил их. Сделку удостоверила нотариальная контора из Одинцово.
Следствие считает, что беспомощным состоянием балетмейстера воспользовались. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Юрист Александр Хаминский отметил, что если права стоят миллионы, а договор оформили на 10 тысяч, возникает вопрос о кабальности сделки или обмане.
По запросу наследников Институт имени Сербского провел посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала, что в день сделки Григорович не отдавал отчета своим действиям. Это может сделать сделку недействительной. Однако пока фигурантов в уголовном деле нет, только неустановленная группа лиц.
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