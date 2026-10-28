Помощник Григоровича мог воспользоваться его беспомощностью ради прав на балеты

После его смерти исключительные права на балеты, включая «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящую красавицу», оказались у экс-ассистента Руслана Пронина.



Неназванный представитель Большого театра заявил, что последний является мошенником и преступником, а все права на произведения Григоровича должны принадлежать государству.



Известно, что в элитном санатории в Барвихе, где 98-летний хореограф провел последние месяцы под присмотром врачей, Пронин получил его подпись под договором. По документу хореограф безвозмездно передал права на сценографию к балетам и фактически подарил их. Сделку удостоверила нотариальная контора из Одинцово.



Следствие считает, что беспомощным состоянием балетмейстера воспользовались. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Юрист Александр Хаминский отметил, что если права стоят миллионы, а договор оформили на 10 тысяч, возникает вопрос о кабальности сделки или обмане.



По запросу наследников Институт имени Сербского провел посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала, что в день сделки Григорович не отдавал отчета своим действиям. Это может сделать сделку недействительной. Однако пока фигурантов в уголовном деле нет, только неустановленная группа лиц.

