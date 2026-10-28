Почти 100 домов получили повреждения после атаки БПЛА на Воронеж

Чтобы ускорить решение вопроса с окнами, город решил компенсировать жителям самостоятельно выполненное остекление. Но для этого необходимо соблюсти порядок. Сначала сотрудники ГорДЕЗа или управы должны бесплатно составить акт обследования. В нем зафиксируют, что именно повреждено — стеклопакеты, рамы, балконные двери или остекление лоджий — и насколько сильно.



Если сделать ремонт до оформления документа, траты не возместят.



После можно менять окна, стеклопакеты, восстанавливать откосы, подоконники и отливы. Для выплаты понадобятся акт о выполнении работ, договор на них или поставку конструкций, сведения об оплате, фото результата, выписка из ЕГРН. Плюс копия бумаг по обследованию и подтверждающие, что помещение пострадало именно из-за БПЛА.



Все принимают в управе по месту жительства.



Если собственников несколько, выплату распределят по долям или одному из них по совместному заявлению. Город возмещает стоимость окон, стеклопакетов, демонтажа, монтажа и доставки, а также восстановления откосов, подоконников и отливов, если повреждения зафиксированы в акте. Улучшения по сравнению с прежним состоянием — тонировку, ламинацию, более сложные детали, москитные сетки и жалюзи — не возместят. Оплачивают каждую позицию по установленной стоимости. Если фактическая цена окажется выше, разница — на владельце жилья.



На днях писали, что число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трех человек.

