Почти 100 домов получили повреждения после атаки БПЛА на Воронеж

Глава Воронежа Сергей Петрин сообщил, что после атаки беспилотников ВСУ повреждения получили почти 100 домов. Власти продолжают обследовать пострадавшие здания. Об этом он написал в своих соцсетях.

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Чтобы ускорить решение вопроса с окнами, город решил компенсировать жителям самостоятельно выполненное остекление. Но для этого необходимо соблюсти порядок. Сначала сотрудники ГорДЕЗа или управы должны бесплатно составить акт обследования. В нем зафиксируют, что именно повреждено — стеклопакеты, рамы, балконные двери или остекление лоджий — и насколько сильно.

Если сделать ремонт до оформления документа, траты не возместят.

После можно менять окна, стеклопакеты, восстанавливать откосы, подоконники и отливы. Для выплаты понадобятся акт о выполнении работ, договор на них или поставку конструкций, сведения об оплате, фото результата, выписка из ЕГРН. Плюс копия бумаг по обследованию и подтверждающие, что помещение пострадало именно из-за БПЛА.

Все принимают в управе по месту жительства.

Если собственников несколько, выплату распределят по долям или одному из них по совместному заявлению. Город возмещает стоимость окон, стеклопакетов, демонтажа, монтажа и доставки, а также восстановления откосов, подоконников и отливов, если повреждения зафиксированы в акте. Улучшения по сравнению с прежним состоянием — тонировку, ламинацию, более сложные детали, москитные сетки и жалюзи — не возместят. Оплачивают каждую позицию по установленной стоимости. Если фактическая цена окажется выше, разница — на владельце жилья.

На днях писали, что число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трех человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВоронежКомпенсацияРемонт

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