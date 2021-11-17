Депутат Куринный: Пятая часть врачей не доверяет вакцинам от COVID-19
Но яростных антиваксеров среди медиков совсем мало, и их нужно не наказывать, а просвещать, считают в комитете Госдумы по охране здоровья.
Необходимо доносить до врачей актуальные данные о вакцине, а не лишать их права работать по профессии, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин заявил, что врачей, отговаривающих граждан России от вакцинации от COVID-19, необходимо пожизненно лишать медицинских дипломов, поскольку такая позиция говорит об их профнепригодности, передает РИА Новости.
«Убежденных противников вакцинации сегодня очень немного, это единицы. Больше противников обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, так как вакцина сегодня не прошла весь комплекс клинических исследований. По этой причине приблизительно пятая часть врачей с некоторым недоверием и осторожностью относится именно к этой вакцинации и этой вакцине. Многие воздерживаются, многие скептически относятся, но тех, которые открыто выступают против, их единицы. Вопрос не идет о тысячах или десятках тысяч», - отметил Куринный.
По его словам, разрушить недоверие врачей поможет регулярное доведение до медицинских работников актуальной информации об эффективности вакцины и показателях вакцинации.
«Не думаю, что нужно применять карательные меры, связанные с лишением дипломов, или еще каким-то образом воздействовать. А вот довести и доводить регулярно нормальную информацию об эффективности вакцины, о ее действии, данные, связанные с последними показателями вакцинации - вот это необходимо делать сегодня. Потому что подавляющее большинство из них абсолютно разумные люди, которые способны усваивать преподнесенную информацию и анализировать ее», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Необходимо сажать в тюрьму врачей, которые помогают гражданам получить сертификаты о вакцинации без прививки, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее.
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