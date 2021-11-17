Депутат Куринный: Пятая часть врачей не доверяет вакцинам от COVID-19

Необходимо доносить до врачей актуальные данные о вакцине, а не лишать их права работать по профессии, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин заявил, что врачей, отговаривающих граждан России от вакцинации от COVID-19, необходимо пожизненно лишать медицинских дипломов, поскольку такая позиция говорит об их профнепригодности, передает РИА Новости.

«Убежденных противников вакцинации сегодня очень немного, это единицы. Больше противников обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, так как вакцина сегодня не прошла весь комплекс клинических исследований. По этой причине приблизительно пятая часть врачей с некоторым недоверием и осторожностью относится именно к этой вакцинации и этой вакцине. Многие воздерживаются, многие скептически относятся, но тех, которые открыто выступают против, их единицы. Вопрос не идет о тысячах или десятках тысяч», - отметил Куринный.