Она также рассказала, какие документы надо проверить перед занятиями со специалистом.



«Основу составляют диплом о высшем образовании с приложением, а при соответствующей образовательной траектории — диплом о профессиональной переподготовке в области психологического консультирования. Сертификат об участии в вебинаре или кратком курсе не заменяет эти документы. Достаточно ли профстандарта для гарантии качества? Нет. Это квалификационный ориентир, а не гарантия безопасной и результативной работы в каждом случае. Диплом подтверждает обучение, но не показывает автоматически, насколько хорошо специалист применяет знания, соблюдает границы и умеет работать с конкретной проблемой. Для самого клиента важны согласованные цели, объяснение выбранного метода, прозрачные условия оплаты и возможность обсуждать пользу, отсутствие изменений или ухудшение состояния. Главное — не подменять качество формальной проверкой диплома. Профстандарт может служить основой отбора специалистов, но защита клиента требует еще и контроля профессиональной практики. При этом даже качественная помощь не предполагает обещаний гарантированного результата или решения любой проблемы за фиксированное число встреч», — добавила эксперт.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров сказал НСН, что оптимисты всегда верят в лучшее и поэтому не отказываются от хорошего в жизни, а пессимисты «сидят дома», так как не верят, что их жизнь может стать лучше.

