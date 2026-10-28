Психолог рассказала, как проверить квалификацию специалиста
Профстандарт может служить основой отбора специалистов, но защита клиента требует еще и контроля профессиональной практики, сказала НСН Екатерина Каталина.
Психолог Екатерина Каталина рассказала НСН, что на самом деле означает соответствие профстандарту психолога-консультанта, какие документы реально стоит проверять перед консультацией и почему диплом — это только первый шаг к качественной помощи.
В России предложили ввести налоговый вычет за расходы на оплату услуг психологов. Такой законопроект внесли в Госдуму. На данный момент медицинские услуги психологов регулируются действующими положениями о вычете на лечение. Новый законопроект создает самостоятельное основание для вычета именно по консультационной помощи, оказываемой вне медорганизаций. Оказывающий услугу специалист должен соответствовать профстандарту «Психолог-консультант». Каталина объяснила, что означает профстандарт для психолога.
«Соответствие профстандарту "Психолог-консультант" — это не просто наличие сертификата с названием профессии. Профстандарт описывает образование, знания, умения и трудовые действия специалиста. Для непосредственного оказания консультационной психологической помощи предусмотрены следующие варианты образования: высшее образование — специалитет или магистратура; либо высшее образование — бакалавриат и профессиональная переподготовка в области психологического консультирования. Минимальный стаж для непосредственного консультирования стандартом не установлен. Требования к стажу, предусмотренные для руководителя центра, не следует переносить на каждого консультирующего психолога», — сказала собеседница НСН.
Она также рассказала, какие документы надо проверить перед занятиями со специалистом.
«Основу составляют диплом о высшем образовании с приложением, а при соответствующей образовательной траектории — диплом о профессиональной переподготовке в области психологического консультирования. Сертификат об участии в вебинаре или кратком курсе не заменяет эти документы. Достаточно ли профстандарта для гарантии качества? Нет. Это квалификационный ориентир, а не гарантия безопасной и результативной работы в каждом случае. Диплом подтверждает обучение, но не показывает автоматически, насколько хорошо специалист применяет знания, соблюдает границы и умеет работать с конкретной проблемой. Для самого клиента важны согласованные цели, объяснение выбранного метода, прозрачные условия оплаты и возможность обсуждать пользу, отсутствие изменений или ухудшение состояния. Главное — не подменять качество формальной проверкой диплома. Профстандарт может служить основой отбора специалистов, но защита клиента требует еще и контроля профессиональной практики. При этом даже качественная помощь не предполагает обещаний гарантированного результата или решения любой проблемы за фиксированное число встреч», — добавила эксперт.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров сказал НСН, что оптимисты всегда верят в лучшее и поэтому не отказываются от хорошего в жизни, а пессимисты «сидят дома», так как не верят, что их жизнь может стать лучше.
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