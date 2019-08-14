Экономика не готова, общество против. Кому нужна рабочая четырёхдневка

Медики высказались против четырехдневной рабочей недели. Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают, что новый график работы не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов людей будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», - полагает врач-терапевт Елена Тихомирова.

Федерация независимых профсоюзов России считает, что четырехдневка – это вынужденное решение, это средство оптимизации времени труда и отдыха, но при этом профсоюзы считают обязательным сохранением прежнего размера заработной платы.

В эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская посоветовала ФНПР заниматься защитой прав трудящихся, а не популистскими преждевременными предложениями.

«Чистой воды популизм. Красивый броский лозунг. ФНПР лучше бы заняться тем, чем заняты профсоюзы, а именно защитой прав трудящихся. И поверьте, есть, чем заняться. ФНПР этим практически не занимается. Это попытка напомнить, что такая организация еще существует. Это совершенно преждевременное предложение. В перспективе возможен переход на четырехдневную рабочую неделю, но это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня», — сказала она.