От удалёнки не убежишь. Почему россиянам нужно разрешить иногда работать из дома
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики в эфире НСН поддержала инициативу ОНФ разрешить штатным сотрудникам иногда работать удалённо.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает штатным работникам разрешить иногда выполнять свои трудовые функции удалённо, не приходя на рабочее место. Инициатива направлена Министерству труда и социальной защиты. Как сообщают «Известия», ОНФ хочет скорректировать 16 главу Трудового кодекса «Режим рабочего времени», введя понятие «временная удаленная работа». Такой режим предлагается установить в виде письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и так далее.
Почему предложение ОНФ должно быть реализовано, в эфире НСН рассказала профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская (слушайте аудио).
«Удаленная работа существует, и она относительно распространена, ее становится все больше и больше. Действительно, очень многие работают удаленно, причем в режиме не постоянной удаленной работы, а так что несколько дней в неделю, например, человек работает удаленно, несколько дней работает в офисе. Или режим когда действительно человек какое-то время работает удаленно. Поэтому это хорошее предложение. Оно должно только закрепить существующую практику. По поводу повышения производительности труда, таких исследований я не встречала, но это все зависит от очень многих условий, и от содержания работы, и от работника и от работодателя, и от того, как это будет организовано и так далее. Но в принципе нужно понимать, что развитие удаленной работы — это объективная реальность, мы от нее никуда не уйдем. Для этого есть и условия, и необходимости», — заметила собеседник агентства.
Ранее эксперты Всероссийского НИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, как граждане РФ относятся к удалённой работе и возможности открыть своё дело. Оказалось, что решимость трудиться удалённо снижается с возрастом. Среди группы опрошенных от 18 до 28 лет на это готовы 41%, в возрасте же от 50 до 59 лет — только 27%.
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