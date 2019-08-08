От удалёнки не убежишь. Почему россиянам нужно разрешить иногда работать из дома

«Удаленная работа существует, и она относительно распространена, ее становится все больше и больше. Действительно, очень многие работают удаленно, причем в режиме не постоянной удаленной работы, а так что несколько дней в неделю, например, человек работает удаленно, несколько дней работает в офисе. Или режим когда действительно человек какое-то время работает удаленно. Поэтому это хорошее предложение. Оно должно только закрепить существующую практику. По поводу повышения производительности труда, таких исследований я не встречала, но это все зависит от очень многих условий, и от содержания работы, и от работника и от работодателя, и от того, как это будет организовано и так далее. Но в принципе нужно понимать, что развитие удаленной работы — это объективная реальность, мы от нее никуда не уйдем. Для этого есть и условия, и необходимости», — заметила собеседник агентства.

Ранее эксперты Всероссийского НИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, как граждане РФ относятся к удалённой работе и возможности открыть своё дело. Оказалось, что решимость трудиться удалённо снижается с возрастом. Среди группы опрошенных от 18 до 28 лет на это готовы 41%, в возрасте же от 50 до 59 лет — только 27%.

