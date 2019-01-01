Общество

ВЦИОМ: Россияне не одобрили переход на четырёхдневку

24 июня08:13

Почти половина россиян (48%) не одобрили перспективу перехода на четырехдневную рабочую неделю, выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Положительно к переходу на «четырёхдневку» отнеслись около трети опрошенных – 29 процентов, сообщает РИА ФАН.

При этом, среди тех, кто против перехода на более легкий рабочий график, жители небольших городов с населением до полумиллиона человек. Каждый третий житель Санкт-Петербурга и Москвы высказался за идею главы правительства. В качестве плюсов они видят увеличение продолжительности жизни и возможность отдохнуть.

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В то же время большинство респондентов ожидают в связи с переходом на четырехдневную рабочую неделю сокращение зарплаты, отмечает RT.

Тем временем, пользователи соцсетей предложили ввести четырехдневную рабочую неделю только для жителей городов, пишет Ura.ru.

Напомним, ранее в ходе выступления на Международной конференции труда Дмитрий Медведев заявил, что не исключает в будущем перехода на четырехдневную рабочую неделю. В свою очередь, экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН заявил, что при нынешнем состоянии экономики существует целый ряд гораздо более актуальных проблем.

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ФОТО: Pixaby
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