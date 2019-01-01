ВЦИОМ: Россияне не одобрили переход на четырёхдневку

В то же время большинство респондентов ожидают в связи с переходом на четырехдневную рабочую неделю сокращение зарплаты, отмечает RT.

Тем временем, пользователи соцсетей предложили ввести четырехдневную рабочую неделю только для жителей городов, пишет Ura.ru.

Напомним, ранее в ходе выступления на Международной конференции труда Дмитрий Медведев заявил, что не исключает в будущем перехода на четырехдневную рабочую неделю. В свою очередь, экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН заявил, что при нынешнем состоянии экономики существует целый ряд гораздо более актуальных проблем.

