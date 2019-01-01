Отдыхать больше, получать не меньше. Россияне против четырехдневной рабочей недели

Россияне в своем большинстве не поддержали идею премьера Дмитрия Медведева перейти на 4-дневную рабочую неделю. Это показал опрос ВЦИОМ. Основная тревога россиян в этой связи – существенное снижение заработной платы, этого опасаются 89% россиян.

Против сокращения числа рабочих дней, в основной своей массе, выступают жители небольших городков с населением от 100 до 500 тысяч. А вот каждый третий житель Москвы и Санкт-Петербурга вовсе не против работать меньше. В этом случае у горожан появится больше времени на отдых, и на, чтобы проводить его с семьей.

В свою очередь, экс-министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН заявил, что при нынешнем состоянии экономики существует целый ряд гораздо более актуальных проблем, что досуг работающего населения.

«Для страны на повестке дня должен стоять подъем экономики. После 2007-2008 года развитие замедлилось. Можно обратиться в сторону Запада и Европы, то там эти сложности уже преодолены. И там могут себе позволить думать о сокращении графика. А вот заявления Медведева по поводу четырехдневной рабочей недели к нынешнему состоянию российской экономики не имеет никакого реального отношения», - резюмировал Евгений Ясин.