Банальная халатность. Специалисты назвали причины ЧП в Красноярском крае

Руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев рассказал в эфире НСН, что при добыче золота в России зачастую экономят на элементарных мерах безопасности.

«Как происходит процесс добычи золота? Происходит так называемый гидроразмыв – перегораживается река, строится временная плотина, создается подпор воды. За счет этого подпора воды идет отмыв породы. Для того чтобы работала вся эта система, нужен некий дополнительный столп воды, который создается искусственно. К сожалению, очень часто ввиду экономии средств, а порой ввиду обычного разгильдяйства, люди не думают и строят какие-либо помещения временные и постоянные, не учитывая, что все, что ниже гребня плотины, является потенциальной зоной подтопления. Это место, через которое в случае прорыва плотины идет волна, что в данном случае и случилось», - объяснил он.

Эксперт в области промышленной безопасности, президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко подтвердил плачевное состояние надзора за подобными сооружениями.

«Гигантские энергетические плотины находятся под контролем министерств и ведомств. А вот за такими объектами, как ныне аварийная дамба в Красноярском крае, контроля нет, а ущерб от их прорыва весьма значительный. Достаточно вспомнить переворот цистерн с нефтью в реку в Тверской области, спровоцированный прорывом заброшенного колхозного пруда. Эта проблема, может, не настолько ощутима и заметна как та, но угроза есть, и ее решением никто не занимается. Обладатель гидротехнического сооружения должен разрабатывать декларацию о безопасности сооружения, рассчитывать риск, что делать в случае ее прорыва, какие последствия. Периодически мы вздрагиваем от подобных, но более крупных происшествий в мире, например, прорыв дамбы, сдерживающей отходы горнодобывающего производства в Бразилии, подобное происшествие было и в Румынии, знаменитый "красный шланг". У нас пока, как говорится, «по мелочи», но нельзя зарекаться. Необходимо обратить внимание на эту проблему», - отметил он.

Известный советский золотодобытчик Вадим Туманов, который с 1956 года организовал несколько крупных артелей по добыче золота, заявил НСН, что к трагедии мог привести человеческий фактор.

«Все зависит от того, как устраивают, и что это за коллектив. У нас в коллективе все годы жилье делалось такое, что мог бы позавидовать живущий где-нибудь в Москве или Подмосковье. Добыча золота – это трудоемкий вид работы, могут быть страшные ливни, дожди. Но то, что случилось – вообще, дико, конечно. Я не могу даже представить, чтобы так получилось. Что они построили, что за коллектив – мне непонятно», - сказал он.

Ранее МЧС РФ разместило на своих страницах в соцсетях видео пролета над прорвавшейся дамбой. В ролике заметно, что водоем занимает огромную площадь. Часть поселка, в котором жили около 180 человек, расположена на высоких берегах и не пострадала. Но часть построек была установлена с нарушениями норм безопасности. Именно на них и обрушилась волна при прорыве дамбы.

