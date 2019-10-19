Прорыв дамбы в Красноярском крае. Подтверждена гибель 13 человек
В результате прорыва дамбы в Красноярском крае затоплены общежития рабочих, рассчитанные на 80 человек. Власти уже подтвердили, что есть погибшие. Вся последняя информация о трагедии – в материале НСН.
В субботу, 19 октября, около 2 часов ночи по Москве произошел прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. В результате четырехметровая волна накрыла рабочий поселок, в частности, затопив общежития, в которых проживали люди.
Как рассказали НСН в пресс-службе регионального МЧС, на данный момент подтверждена гибель 13 человек. Судьба еще 15 рабочих остается неизвестной. Известно о 14 пострадавших, состояние троих оценивается как тяжелое.
Тем временем в Следственном комитете по региону уточнили, что затопленными оказались два рабочих балка, в которых могли размещаться до 80 человек. Сейчас в ведомстве пытаются выяснить точное число проживавших там рабочих.
Однако в красноярском управлении МЧС уже заявили, что общежития были возведены с грубыми нарушениями - балки были ниже бьефа гидротехнического сооружения. Более того, сама дамба не числилась в списках Ростехнадзора.
Губернатор Красноярского края Александр Усс, которые прибыл на место ЧП, заявил о том, что на золотодобывающей артели были нарушены «все мыслимые и немыслимые» нормы.
В свою очередь в администрации Щетинкинского сельсовета сообщили, что причиной прорыв дамбы могли стать обильные осадки, вызвавшие селевые потоки.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»
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