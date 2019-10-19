Прорыв дамбы в Красноярском крае. Подтверждена гибель 13 человек

Тем временем в Следственном комитете по региону уточнили, что затопленными оказались два рабочих балка, в которых могли размещаться до 80 человек. Сейчас в ведомстве пытаются выяснить точное число проживавших там рабочих.

Однако в красноярском управлении МЧС уже заявили, что общежития были возведены с грубыми нарушениями - балки были ниже бьефа гидротехнического сооружения. Более того, сама дамба не числилась в списках Ростехнадзора.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, которые прибыл на место ЧП, заявил о том, что на золотодобывающей артели были нарушены «все мыслимые и немыслимые» нормы.

В свою очередь в администрации Щетинкинского сельсовета сообщили, что причиной прорыв дамбы могли стать обильные осадки, вызвавшие селевые потоки.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»

