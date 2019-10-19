Эксперт: В России за дамбами никто не смотрит

19 октября около шести утра в Красноярском крае в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели. В результате происшествия в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. В средствах массовой информации сообщалось, что дамба не числится в списках Ростехнадзора.

Эксперт в области промышленной безопасности, президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Владимирович Москаленко прокомментировал состояние надзора за подобными сооружениями:

«В 1997 году в России одновременно приняли 2 важных закона – 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", и 117–ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений". И если 116-Фз закон заработал в полную силу, по многим причинам, в том числе, потому что у него по сути один контролер – Ростехнадзор, то закон о безопасности гидротехнических сооружений оказался в роли "пасынка". Надзирающих за его исполнением органов около семи. По сути, перечисли все министерства и ведомства, у кого под надзором могли оказаться такие сооружения, например Минсельхоз, Минэнерго, МЧС и т.д. Даже в небольших колхозах и совхозах имеются пруды – ручьи, перегороженные дамбой, используемые в качестве пожарного водоема или для того чтобы поить скот. Закон был принят, но за гидротехническими сооружениями, как не наблюдали, так продолжают не наблюдать. Я не имею в виду гигантские энергетические плотины, они находятся под контролем. А вот за такими объектами, как ныне аварийная дамба в Красноярском крае, контроля нет, а ущерб от их прорыва весьма значительный. Достаточно вспомнить переворот цистерн с нефтью в реку в Тверской области, спровоцированный прорывом заброшенного колхозного пруда. Эта проблема может не настолько ощутима и заметна как та, которую решает 116-ФЗ, но угроза есть и ее решением никто не занимается. Обладатель гидротехнического сооружения должен разрабатывать декларацию о безопасности сооружения, рассчитывать риск, что делать в случае ее прорыва, какие последствия. Замечу, что периодически мы вздрагиваем от подобных, но более крупных происшествий в мире, например, прорыв дамбы, сдерживающей отходы горнодобывающего производства в Бразилии, подобное происшествие было и в Румынии знаменитый "красный шланг". У нас пока как говорится «по мелочи», но нельзя зарекаться, необходимо обратить внимание на эту проблему», - отметил эксперт.

Ранее МЧС РФ разместило на своих страницах в соцсетях видео пролета над прорвавшейся дамбой. В ролике заметно, что водоем зaнимaет огромную площaдь, несколько рaз перегороженную дaмбaми рaзличного рaзмерa.







