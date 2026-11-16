В Запорожской области при атаке БПЛА на автобус пострадали три человека

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Черниговка — Бердянск, в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

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ЧП произошло в районе села Богдановка в Черниговском муниципальном округе, отмечает RT.

«В автобусе находились водитель и два пассажира — все трое доставлены в больницу», — написал губернатор на платформе «Макс».

Медики оказывают помощь пострадавшим.

Ранее в Донецкой Народной Республике девять человек получили травмы при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу Москва — Горловка.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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