В Запорожской области при атаке БПЛА на автобус пострадали три человека
Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Черниговка — Бердянск, в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
ЧП произошло в районе села Богдановка в Черниговском муниципальном округе, отмечает RT.
«В автобусе находились водитель и два пассажира — все трое доставлены в больницу», — написал губернатор на платформе «Макс».
Медики оказывают помощь пострадавшим.
Ранее в Донецкой Народной Республике девять человек получили травмы при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу Москва — Горловка.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лантратова заявила о готовящемся большом обмене пленными с Киевом
- «А будут смотреть?»: Кто заменит Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»
- В Запорожской области при атаке БПЛА на автобус пострадали три человека
- «Сломать тенденцию!»: Норштейн продолжит судиться с «Союзмультфильмом» за «Ежика в тумане»
- В Башкирии мужчину арестовали за попытку поджога трансформаторной подстанции
- Эндокринолог Мокрышева: Победить диабет смогут в течение ближайших десятилетий
- СМИ: Ургант прописался в Париже со своим паспортом Израиля
- Ход «Е5+ ЕС»: Поставит ли шах Россия Евросоюзу в переговорах по Украине
- Аксенов: ВСУ ударили по Крымскому мосту
- СМИ: ЕК предложит Украине кредит в 45 млрд евро