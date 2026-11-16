«Сергей Соседов был настолько индивидуален, что заменить его полноценно нет никакой возможности. При этом, конечно, есть люди, которые интересно, ярко и небанально говорят о музыке. Я, например, это шоу смотрел в большей степени из-за Соседова, хотя там комплекс причин, почему интересно посмотреть. Но мне всегда было интересно, что он скажет, как это скажет и как обоснует. Там в целом интересные люди в жюри, но Соседов был лучшим. Конечно, будет замена, но обидно, что так приходится ведущему цинично говорить об этом в целом. Но вопрос к зрителю, например, ко мне, а буду ли я смотреть программу с другим человеком? Может, один раз посмотрю», - признался он.

Он также предположил, почему могут не подойти кандидаты, которых выдвинул продюсер Евгений Бабичев.

«Артур Гаспарян – это мой хороший товарищ и коллега, он бы интересно мог выступать в жюри. Я не знаю, сможет ли он. Раньше он довольно часто сотрудничал с Первым каналом, поэтому здесь может быть вопрос, так как каналы обычно имеют своих людей, у всех свои договоренности. Что касается Сергея Зверева, там есть эпатаж, но этого мало. Стас Пьеха и Лера Кудрявцева являются постоянными членами жюри шоу, их всегда интересно послушать, потому что это ум и эмоции. Сергей Соседов в этом смысле в себе очень многое сочетал, но ум был главной составляющей. Руководители программы должны оценить, какой типаж им нужен. Все понимают, что для рейтинга нужные яркие люди», - добавил собеседник НСН.

Сергей Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни после падения с лестницы. Его похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

