«А будут смотреть?»: Кто заменит Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»
Александр Мельман заявил НСН, что Сергей Соседов был настолько индивидуален, что заменить его будет очень сложно.
Критик Сергей Соседов был настолько ярким членом жюри, что многие смотрели шоу «ВИА Суперстар!» только из-за него, заявил НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.
Выбрать человека, который сможет заменить погибшего критика Сергея Соседова в жюри шоу «ВИА Суперстар!» — это непростая задача, заявил продюсер Евгений Бабичев. По его словам, в жюри у Соседова была роль правдоруба. Поэтому заменять его следует человеком, который не только разбирается в музыке, но и «обладает критическим мышлением и способен абстрагироваться от любимчиков». Среди кандидатов он назвал Артура Гаспаряна и Сергея Зверева. Ведущий проекта Вадим Такменев в соцсетях сообщил, что Сергею Соседову нашли замену, но пока не раскрыл секрет.
«Сергей Соседов был настолько индивидуален, что заменить его полноценно нет никакой возможности. При этом, конечно, есть люди, которые интересно, ярко и небанально говорят о музыке. Я, например, это шоу смотрел в большей степени из-за Соседова, хотя там комплекс причин, почему интересно посмотреть. Но мне всегда было интересно, что он скажет, как это скажет и как обоснует. Там в целом интересные люди в жюри, но Соседов был лучшим. Конечно, будет замена, но обидно, что так приходится ведущему цинично говорить об этом в целом. Но вопрос к зрителю, например, ко мне, а буду ли я смотреть программу с другим человеком? Может, один раз посмотрю», - признался он.
Он также предположил, почему могут не подойти кандидаты, которых выдвинул продюсер Евгений Бабичев.
«Артур Гаспарян – это мой хороший товарищ и коллега, он бы интересно мог выступать в жюри. Я не знаю, сможет ли он. Раньше он довольно часто сотрудничал с Первым каналом, поэтому здесь может быть вопрос, так как каналы обычно имеют своих людей, у всех свои договоренности. Что касается Сергея Зверева, там есть эпатаж, но этого мало. Стас Пьеха и Лера Кудрявцева являются постоянными членами жюри шоу, их всегда интересно послушать, потому что это ум и эмоции. Сергей Соседов в этом смысле в себе очень многое сочетал, но ум был главной составляющей. Руководители программы должны оценить, какой типаж им нужен. Все понимают, что для рейтинга нужные яркие люди», - добавил собеседник НСН.
Сергей Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни после падения с лестницы. Его похоронили 30 сентября на Перепечинском кладбище в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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