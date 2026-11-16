«Союзмультфильм» успешно оспорил регистрацию шести товарных знаков – персонажей мультфильма «Ежик в тумане», но Фонд Юрия Норштейна не собирается с этим мириться, заявил НСН юрист по авторскому праву, представитель Юрия Норштейна Виктор Осипов.

В октябре суд по интеллектуальным правам отклонил иск Фонда Юрия Норштейна о недействительности предоставления правовой охраны на фонд изображения Филина из мультфильма «Ежик в тумане», говорится в материалах суда. Таким образом, суд подтвердил решение Роспатента в пользу «Союзмультфильма», запретив художнику и его супруге Франческе Ярбусовой регистрировать персонажа как отдельный товарный знак. Осипов раскрыл, что ждет Филина и других персонажей мультфильма.