«Сломать тенденцию!»: Норштейн продолжит судиться с «Союзмультфильмом» за «Ежика в тумане»
Представитель Юрия Норштейна Виктор Осипов заявил НСН, что Фонд Норштейна будет обжаловать решение суда по интеллектуальным правам.
«Союзмультфильм» успешно оспорил регистрацию шести товарных знаков – персонажей мультфильма «Ежик в тумане», но Фонд Юрия Норштейна не собирается с этим мириться, заявил НСН юрист по авторскому праву, представитель Юрия Норштейна Виктор Осипов.
В октябре суд по интеллектуальным правам отклонил иск Фонда Юрия Норштейна о недействительности предоставления правовой охраны на фонд изображения Филина из мультфильма «Ежик в тумане», говорится в материалах суда. Таким образом, суд подтвердил решение Роспатента в пользу «Союзмультфильма», запретив художнику и его супруге Франческе Ярбусовой регистрировать персонажа как отдельный товарный знак. Осипов раскрыл, что ждет Филина и других персонажей мультфильма.
«Фонд это решение будет обжаловать, добиваться своих целей. Решение суда по интеллектуальным правам обжалуется в этом же суде, но в президиуме, то есть, через кассационное обжалование. Это решение лежит в общем потоке большого количества судебных актов против художников советской эпохи. Задача Фонда состоит в том, чтобы каким-то образом сломать эту тенденцию и восстановить права художников. Это решение принято по одному товарному знаку, но все началось с того, что «Союзмультфильм» успешно оспорил регистрацию шести товарных знаков – это все персонажи мультфильма «Ежик в тумане». По первому товарному знаку было принято решение судом, по всем остальным рассмотрение дела была приостановлено, то есть они тоже ждут решения президиума суда, которое будет как некое модельное для всех остальных», - отметил он.
По его словам, Фонд по-прежнему не сомневается в своей правоте, а также осознает всю важность второй «попытки» отстаивания прав.
«В этой связи кассационное рассмотрение будет влиять и на остальные дела. Фонд полагает, что закон на его стороне, хотя пока убедить суд с первой попытки не получилось. Мы понимаем, что вторая попытка будет иметь серьезное значение», - заключил собеседник НСН.
Патентное ведомство в апреле 2003 года зарегистрировало на Региональный общественный фонд поддержки и содействия развитию авторской анимации «Фонд Юрия Норштейна» несколько знаков, являющихся изображениями персонажей «Ежик», «Медвежонок», «Собака» и «Филин» из мультфильма «Ежик в тумане» (киностудия «Союзмультфильм», 1975 год). Киностудия оспорила в Роспатенте регистрацию на фонд этих знаков.
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