Путин выразил соболезнования после смерти папы римского Франциска

Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

Умер папа римский Франциск

Понтифик скончался 21 апреля, ему было 88 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Папа римский... пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости», - отметил Путин в послании камерленго Римско-католической церкви Кевину Фарреллу.

Глава государства подчеркнул, что понтифик активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквями и взаимодействия РФ и Святого престола. Как напомнил Путин, он сам неоднократно общался с Франциском и сохранит «самую светлую память о нем».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:СоболезнованияПапа Римский ФранцискВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры