Путин выразил соболезнования после смерти папы римского Франциска
Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
Понтифик скончался 21 апреля, ему было 88 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Папа римский... пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости», - отметил Путин в послании камерленго Римско-католической церкви Кевину Фарреллу.
Глава государства подчеркнул, что понтифик активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквями и взаимодействия РФ и Святого престола. Как напомнил Путин, он сам неоднократно общался с Франциском и сохранит «самую светлую память о нем».
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