Папа Римский Франциск завещал быть похороненным в простой гробнице в Риме
Папа Римский Франциск завещал быть похороненным не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Согласно документу, понтифик попросил, чтобы его гробница была простой, без украшений, и находилась в нише бокового нефа у капеллы с почитаемой иконой Богоматери Salus Populi Romani («Спасение народа римского»).
Папа подчеркнул, что всегда доверял свою жизнь и служение Богоматери, и хотел, чтобы его последний путь завершился именно в этой базилике, куда он часто приезжал молиться в начале и конце своих визитов. В завещании он указал, что могила должна быть в земле и содержать единственную надпись: «Франциск».
Франциск заранее позаботился о финансировании своих похорон, и средства на эти нужды уже были переданы в базилику. Процедура похорон папы Римского будет осуществляться в соответствии с Апостольской Конституцией Universi Dominici Gregis («Вселенская паства Господня»), которая регулирует такие события и предполагает их проведение в течение четырех-шести дней после смерти.
Папа Римский скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. В начале года понтифик перенес лечение бронхита и пневмонии, его состояние дважды угрожало жизни, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru