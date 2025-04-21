Папа Римский Франциск завещал быть похороненным в простой гробнице в Риме

Папа Римский Франциск завещал быть похороненным не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Согласно документу, понтифик попросил, чтобы его гробница была простой, без украшений, и находилась в нише бокового нефа у капеллы с почитаемой иконой Богоматери Salus Populi Romani («Спасение народа римского»).

Папа подчеркнул, что всегда доверял свою жизнь и служение Богоматери, и хотел, чтобы его последний путь завершился именно в этой базилике, куда он часто приезжал молиться в начале и конце своих визитов. В завещании он указал, что могила должна быть в земле и содержать единственную надпись: «Франциск».