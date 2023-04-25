«Проклятые империалисты!»: Владельцы иномарок страдают от отключения опций в авто
Санкции иностранных концернов в отношении российских автолюбителей будут продолжаться, заявил в эфире НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в интервью НСН заявил, что иностранные автопроизводители будут лишать российских водителей любых доступных сервисов.
Накануне стало известно, что Mercedes-Benz отключил российских водителей от электронных сервисов Mercedes me ID и Mercedes me connect. Он позволял с экрана телефона управлять некоторыми функциями автомобиля, например, дистанционно блокировать и разблокировать автомобиль, узнавать уровень давления в шинах, уровень топлива и другое. Me ID позволял водителю дистанционно запускать двигатель, находить припаркованную машину. Ольшанский выразил мнение, что компании продолжат вводить различные ограничения для российских автолюбителей.
«Я думаю, что международная обстановка настолько серьезная, что проклятые империалисты соревнуются друг с другом, как бы укусить нашу страну и граждан России, поэтому они будут выдумывать все больше и больше вариантов, чтобы что-то отключить, что-то не сделать. Они будут выдумывать, а мы должны учиться работать только на нашем внутреннем рынке: производить аналогичные детали, строить свои станции, которые будут через третьи страны возить запчасти. Мы все равно победим в этом вопросе. Нам все же нужно настраиваться и на то, чтобы выпускать свои машины, качественные, с электронной начинкой. Нам в этом направлении нужно двигаться. Сами запчасти через третьи государства мы везем спокойно. Я думаю, появится российская фирма, которая будет удовлетворять потребности владельцев самых разных машин», - сообщил собеседник НСН.
По его словам, если владелец автомобиля Mercedes-Benz захочет подать в суд на концерн в связи с отключением сервисов, то ему нужно иметь в виду несколько нюансов.
«Надо понять, где был заключен договор – в Германии или в России. В самом договоре всегда указывается, где решаются споры – в арбитраже, в суде общей юрисдикции или других. Я думаю, что суд в нашей стране будет выигран гражданином. За рубежом перспектив нет. Самое главное – исполнение решения суда. Если я вам должен деньги, то судебный пристав арестует мой счет в сберкассе. Нет рычагов, чтоб воздействовать на проклятых империалистов», - резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что группа компаний «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских долей и акций концерна Mercedes-Benz AG, об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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