«Проклятые империалисты!»: Владельцы иномарок страдают от отключения опций в авто

Накануне стало известно, что Mercedes-Benz отключил российских водителей от электронных сервисов Mercedes me ID и Mercedes me connect. Он позволял с экрана телефона управлять некоторыми функциями автомобиля, например, дистанционно блокировать и разблокировать автомобиль, узнавать уровень давления в шинах, уровень топлива и другое. Me ID позволял водителю дистанционно запускать двигатель, находить припаркованную машину. Ольшанский выразил мнение, что компании продолжат вводить различные ограничения для российских автолюбителей.

«Я думаю, что международная обстановка настолько серьезная, что проклятые империалисты соревнуются друг с другом, как бы укусить нашу страну и граждан России, поэтому они будут выдумывать все больше и больше вариантов, чтобы что-то отключить, что-то не сделать. Они будут выдумывать, а мы должны учиться работать только на нашем внутреннем рынке: производить аналогичные детали, строить свои станции, которые будут через третьи страны возить запчасти. Мы все равно победим в этом вопросе. Нам все же нужно настраиваться и на то, чтобы выпускать свои машины, качественные, с электронной начинкой. Нам в этом направлении нужно двигаться. Сами запчасти через третьи государства мы везем спокойно. Я думаю, появится российская фирма, которая будет удовлетворять потребности владельцев самых разных машин», - сообщил собеседник НСН.