Буцкая поддержала предложение вернуть в паспорта РФ обязательные отметки о браке и детях
Россияне обращаются в Госдуму с просьбой вновь сделать обязательными отметки о браке и наличии детей в паспортах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.
Она рассказала, что многих граждан России не устраивает то, что такую информацию сейчас можно указывать в документе только по желанию. По мнению Буцкой, логично вернуть эту практику, особенно если бумажные паспорта продолжают использоваться наряду с электронными сервисами.
Депутат объяснила, что россияне жалуются на «пустые паспорта», по которым в настоящий момент сложно определить семейный статус гражданина.
Согласно постановлению правительства, с июля 2021 года отметки о регистрации и расторжении брака, а также о наличии детей, в паспорте ставятся только по желанию. При этом информация о прописке и воинской обязанности остается обязательной.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в августе 2025 года в России произойдет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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