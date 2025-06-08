Буцкая поддержала предложение вернуть в паспорта РФ обязательные отметки о браке и детях

Россияне обращаются в Госдуму с просьбой вновь сделать обязательными отметки о браке и наличии детей в паспортах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

Она рассказала, что многих граждан России не устраивает то, что такую информацию сейчас можно указывать в документе только по желанию. По мнению Буцкой, логично вернуть эту практику, особенно если бумажные паспорта продолжают использоваться наряду с электронными сервисами.

Депутат объяснила, что россияне жалуются на «пустые паспорта», по которым в настоящий момент сложно определить семейный статус гражданина.