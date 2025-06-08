18 россиян стали лотерейными миллионерами

В компании сообщили, что счастливчики, выигравшие по миллиону рублей в тираже №142, приобрели билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, а также в Республиках Адыгея и Коми. Некоторые из победителей купили билеты онлайн — через мобильное приложение и на официальном сайте «Национальной лотереи».

Общая сумма выигрышей в воскресном розыгрыше превысила 37 миллионов рублей, а выигрышными оказались 181 428 билетов.

11 мая в тираже № 138, посвящённом Дню Победы, в России стало на 16 миллионеров больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».