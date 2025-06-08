18 россиян стали лотерейными миллионерами
Розыгрыш лотереи «Мечталлион» в воскресенье, 8 июня, сделал 18 россиян миллионерами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».
В компании сообщили, что счастливчики, выигравшие по миллиону рублей в тираже №142, приобрели билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, а также в Республиках Адыгея и Коми. Некоторые из победителей купили билеты онлайн — через мобильное приложение и на официальном сайте «Национальной лотереи».
Общая сумма выигрышей в воскресном розыгрыше превысила 37 миллионов рублей, а выигрышными оказались 181 428 билетов.
11 мая в тираже № 138, посвящённом Дню Победы, в России стало на 16 миллионеров больше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru