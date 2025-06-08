СМИ: Молния ударила в Останкинскую башню

Порывы ветра в столице доходят до 25 м/с, а также возможны смерчи, предупредили в МЧС.

МЧС призвало жителей и гостей столицы соблюдать осторожность: не оставлять автомобили возле деревьев, избегать прогулок вблизи неустойчивых конструкций и рекламных щитов, а также не оставлять детей без присмотра.

Это не первый раз, когда в Останкинскую башню бьют молнии. Несколько лет назад за время грозы в Останкинскую башню попало не менее 22 молний, сообщает НСН.