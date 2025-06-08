СМИ: Молния ударила в Останкинскую башню
Москву накрыли ливень и гроза, одна из молний ударила в Останкинскую башню. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Порывы ветра в столице доходят до 25 м/с, а также возможны смерчи, предупредили в МЧС.
МЧС призвало жителей и гостей столицы соблюдать осторожность: не оставлять автомобили возле деревьев, избегать прогулок вблизи неустойчивых конструкций и рекламных щитов, а также не оставлять детей без присмотра.
Это не первый раз, когда в Останкинскую башню бьют молнии. Несколько лет назад за время грозы в Останкинскую башню попало не менее 22 молний, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru