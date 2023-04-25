СМИ: владельцы Mercedes-Benz в РФ больше не смогут дистанционно заводить и парковать авто

Отмечается, что сервис перестанет работать 25 апреля текущего года. Заменить его российским водителям тоже не получится. В сообщении концерна также указывается, что прекращение работы сервиса Mercedes me ID может повлиять на работу других приложений, таких как Mercedes me connect. В этом случае водителей проинформируют дополнительно, заверили в немецкой компании.

С помощью сервиса Mercedes me ID водители могли дистанционно заводить и парковать машину, включать кондиционер и другое. Электронные сервисы до прекращения их работы были доступны для следующих моделей автомобилей, выпущенных в разное время 2018 года: A-Класс, C-Класс, CLS, E-Класс, G-Класс и S-Класс.

Группа компаний «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских долей и акций концерна Mercedes-Benz AG, передает «Радиоточка НСН».

