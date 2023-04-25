СМИ: владельцы Mercedes-Benz в РФ больше не смогут дистанционно заводить и парковать авто
Mercedes-Benz отключит российских водителей от электронного сервиса Mercedes me ID, пишет Autonews со ссылкой на письма клиентам компании.
Отмечается, что сервис перестанет работать 25 апреля текущего года. Заменить его российским водителям тоже не получится. В сообщении концерна также указывается, что прекращение работы сервиса Mercedes me ID может повлиять на работу других приложений, таких как Mercedes me connect. В этом случае водителей проинформируют дополнительно, заверили в немецкой компании.
С помощью сервиса Mercedes me ID водители могли дистанционно заводить и парковать машину, включать кондиционер и другое. Электронные сервисы до прекращения их работы были доступны для следующих моделей автомобилей, выпущенных в разное время 2018 года: A-Класс, C-Класс, CLS, E-Класс, G-Класс и S-Класс.
Группа компаний «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских долей и акций концерна Mercedes-Benz AG, передает «Радиоточка НСН».
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