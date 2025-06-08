СМИ: Некоторых украинцев не пустили в Россию из-за удаленных данных в телефоне

Например, один гражданин Украины удалил с телефона около пяти тысяч фотографий и видеозаписей, а также часть контактов. Пограничники расценили эти действия как попытку скрыть свои настоящие политические убеждения и подготовкой к прохождению пограничного контроля при въезде в Россию.

В другом случае гражданка Украины очистила данные в мессенджерах, полностью удалила медиатеку своего телефона и скрыла историю просмотров в YouTube.

Во всех случаях украинские граждане пытались обжаловать решение о запрете въезда в РФ в судебном порядке. Они указывали на наличие в России родственников — граждан страны, заверяли, что не собирались нарушать российское законодательство и планировали получить российское гражданство. Однако их апелляции остались без удовлетворения.

Ранее в Австрии потребовали лишить беженцев из Украины льгот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».