Минобороны: Силы ПВО сбили ракету «Нептун» над Чёрным морем

Российские средства ПВО в период 11.40 до 14.00 мск 8 июня уничтожили 4 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: За сутки ПВО РФ сбили 131 дрон ВСУ

В ведомстве указали, по одному БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым.

«Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета "Нептун-МД"», - добавили в МО РФ.

Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО ликвидировали 131 беспилотник ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиРоссия

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