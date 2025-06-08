Минобороны: Силы ПВО сбили ракету «Нептун» над Чёрным морем
8 июня 202515:13
Российские средства ПВО в период 11.40 до 14.00 мск 8 июня уничтожили 4 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, по одному БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Московской областей и Республики Крым.
«Над акваторией Черного моря уничтожена украинская управляемая ракета "Нептун-МД"», - добавили в МО РФ.
Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО ликвидировали 131 беспилотник ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru