Гладков: Беспилотники ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородском селе
Беспилотники ВСУ ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в результате повторного удара пострадали пять человек. Среди них — двое бойцов самообороны и один представитель отряда «Орлан», которые в момент атаки оказывали помощь гражданским.
Трём мужчинам сотрудники скорой помощи оказали помощь непосредственно на месте происшествия, ещё двоих направили в городскую больницу.
Как уточнил Гладков, от взрыва загорелся легковой автомобиль — пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Помимо этого, осколками повреждены четыре транспортных средства.
6 июня беспилотники ВСУ самолетного типа дважды ударили по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru