Гладков: Беспилотники ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородском селе

Беспилотники ВСУ ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде дроны ВСУ дважды атаковали здание суда

По информации губернатора, в результате повторного удара пострадали пять человек. Среди них — двое бойцов самообороны и один представитель отряда «Орлан», которые в момент атаки оказывали помощь гражданским.

Трём мужчинам сотрудники скорой помощи оказали помощь непосредственно на месте происшествия, ещё двоих направили в городскую больницу.

Как уточнил Гладков, от взрыва загорелся легковой автомобиль — пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Помимо этого, осколками повреждены четыре транспортных средства.

6 июня беспилотники ВСУ самолетного типа дважды ударили по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьРоссия

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