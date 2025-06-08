Гладков: Беспилотники ВСУ дважды ударили по парковке в Белгородском селе

По информации губернатора, в результате повторного удара пострадали пять человек. Среди них — двое бойцов самообороны и один представитель отряда «Орлан», которые в момент атаки оказывали помощь гражданским.

Трём мужчинам сотрудники скорой помощи оказали помощь непосредственно на месте происшествия, ещё двоих направили в городскую больницу.

Как уточнил Гладков, от взрыва загорелся легковой автомобиль — пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Помимо этого, осколками повреждены четыре транспортных средства.

6 июня беспилотники ВСУ самолетного типа дважды ударили по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».