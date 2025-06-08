Зарубин: Путин встретится с участниками «Время героев» и проведет заседание СБ РФ

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с участниками программы «Время героев». О планах президента на следующую неделю рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Путин назвал 2025 год определяющим для технологического прорыва России

По информации Зарубина, Путин также проведет большое заседание Совета безопасности.

12 июня, в День России, президент страны вручит государственные награды — медали Героев Труда и государственные премии.

Помимо этого, Владимир Путин планирует принять участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 15 июня.

На минувшей неделе Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для технологического развития страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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