Зарубин: Путин встретится с участниками «Время героев» и проведет заседание СБ РФ

По информации Зарубина, Путин также проведет большое заседание Совета безопасности.

12 июня, в День России, президент страны вручит государственные награды — медали Героев Труда и государственные премии.

Помимо этого, Владимир Путин планирует принять участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 15 июня.

На минувшей неделе Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для технологического развития страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».