Зарубин: Путин встретится с участниками «Время героев» и проведет заседание СБ РФ
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с участниками программы «Время героев». О планах президента на следующую неделю рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По информации Зарубина, Путин также проведет большое заседание Совета безопасности.
12 июня, в День России, президент страны вручит государственные награды — медали Героев Труда и государственные премии.
Помимо этого, Владимир Путин планирует принять участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 15 июня.
На минувшей неделе Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для технологического развития страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru