«АвтоВАЗ» с мая повысит цены на LADA в среднем на 2%

«АвтоВАЗ» с 1 мая повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%, сообщил президент компании Максим Соколов. Его слова приводит РИА Новости.

Также в мае «АвтоВАЗ» введет предельные цены на продажу автомобилей Lada в своей дилерской сети, подчеркнул Соколов.

Он также отметил, что себестоимость машин концерна на сегодняшний день довольно высокая.

Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с НСН дал несколько советов по покупке автомобиля, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

