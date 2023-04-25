«АвтоВАЗ» с мая повысит цены на LADA в среднем на 2%
25 апреля 202317:34
«АвтоВАЗ» с 1 мая повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%, сообщил президент компании Максим Соколов. Его слова приводит РИА Новости.
Также в мае «АвтоВАЗ» введет предельные цены на продажу автомобилей Lada в своей дилерской сети, подчеркнул Соколов.
Он также отметил, что себестоимость машин концерна на сегодняшний день довольно высокая.
Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с НСН дал несколько советов по покупке автомобиля, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru