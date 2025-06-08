СМИ: Первая роль Ефремова после выхода из колонии утверждалась около недели

До самого последнего момента актер требовал большую сумму и не спешил принимать предложенное продюсерами предложение, отмечает Mash.

Как сообщают источники, съемки стартуют в конце августа в Москве и завершится в Белоруссии. Для Ефремова организуют личного водителя и охрану, а в его райдере прописаны особые условия: запрет на спиртные напитки и обеспечение диетического питания.

Эта картина станет первой для актера после вынесения приговора по делу о дорожной аварии с летальным исходом, произошедшей в 2020 году.

В конце мая Ефремов подписал контракт на 13 миллионов рублей за исполнение главной роли, напоминает НСН.