СМИ: Первая роль Ефремова после выхода из колонии утверждалась около недели
Первая после выхода из колонии роль Михаила Ефремова, за которую ему заплатят 13 миллионов рублей, согласовывалась в течение недели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
До самого последнего момента актер требовал большую сумму и не спешил принимать предложенное продюсерами предложение, отмечает Mash.
Как сообщают источники, съемки стартуют в конце августа в Москве и завершится в Белоруссии. Для Ефремова организуют личного водителя и охрану, а в его райдере прописаны особые условия: запрет на спиртные напитки и обеспечение диетического питания.
Эта картина станет первой для актера после вынесения приговора по делу о дорожной аварии с летальным исходом, произошедшей в 2020 году.
В конце мая Ефремов подписал контракт на 13 миллионов рублей за исполнение главной роли, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru