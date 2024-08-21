«Прогулки и гости»: Парам с большим стажем рассказали, как сохранить брак

Госдума к осени внесет поправки в проект о выплатах супругам за 20 лет брака. Авторы законопроекта - председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также член Совета Федерации Елена Афанасьева - планируют доработать его к осенней сессии. Панфилова подчеркнула, что инициатива очень приятная для пар, она также позволит молодому поколению задуматься о важности и ценности долгого брака.

«Любое моральное и материальное поощрение – оно приятно. Как в советские времена были доски почета. Мне кажется, тем парам, которые реально берегли отношения, будет очень приятно. Дети всегда смотрят на родителей, и когда они видят, что родители не просто прожили 20 лет вместе, а еще и получили признание государства, то они еще больше задумаются, и это станет для них ориентиром», - отметила психолог.

По словам Панфиловой, 20 лет совместной жизни – непростой период для пар, так как дети взрослеют, и супругам приходится находить новый смысл в жизни.