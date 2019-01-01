Профсоюз: С потерей доверия к МВД нужно бороться в суде

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Глава Московского профсоюза полиции рассказал НСН, почему большинство россиян считает обычным делом фальсификации уголовных дел с наркотиками.
Две трети россиян (66%) считают обычной практикой в сегодняшней России подбрасывание наркотиков полицией и фальсификацию на основании этого уголовных дел. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», проведенного в связи с делом корреспондента «Медузы» Иван Голунова. Социологи также выяснили, что более половины опрошенных (52%) посчитали, что у них было бы немного шансов справиться с ситуацией, в которой оказался журналист, задержанный по подозрению в незаконном сбыте наркотиков и освобожденный после стихийных протестов и пикетах в его защиту.
Такая неутешительная статистика говорит о том, что россияне уверены в недобросовестности сотрудников правоохранительных органов, и в этом не всегда неправы, заметил в эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
«Люди уверены в этом, они это знают. Это реальная жизнь нашей полиции. Скорее всего, к сожалению, это так. Им нужны деньги, этим операм. Им нужны “палки” (имеется в виду “палочная система”– прим. НСН) для того, чтобы показать, какие они хорошие. А в основном это все переходит в стадию наживы для нечестных полицейских, которые снимают деньги с людей, в том числе нерусских, которые не могут ничем себя защитить и попадаются в эти ситуации», — сказал глава Профсоюза полиции.
По его мнению, для борьбы с такой печальной статистикой необходима не одна показательная история.
«У нас должно быть нормальное правосудие, а нормальное правосудие может быть только при нормальном, независимом суде. Вот если бы дело Голунова дошло до нормального независимого суда, то все те, кто его задержал, кто дал согласие на возбуждение уголовного дела, сели бы. Два-три раза так бы прошло, и люди уже перестали бы заниматься этими подставами», — заявил собеседник НСН.
Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. При этом сам журналист настаивал на том, что запрещенные вещества ему подбросили. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование журналиста прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.
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