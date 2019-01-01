Профсоюз: С потерей доверия к МВД нужно бороться в суде

Две трети россиян (66%) считают обычной практикой в сегодняшней России подбрасывание наркотиков полицией и фальсификацию на основании этого уголовных дел. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», проведенного в связи с делом корреспондента «Медузы» Иван Голунова. Социологи также выяснили, что более половины опрошенных (52%) посчитали, что у них было бы немного шансов справиться с ситуацией, в которой оказался журналист, задержанный по подозрению в незаконном сбыте наркотиков и освобожденный после стихийных протестов и пикетах в его защиту.

Такая неутешительная статистика говорит о том, что россияне уверены в недобросовестности сотрудников правоохранительных органов, и в этом не всегда неправы, заметил в эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

«Люди уверены в этом, они это знают. Это реальная жизнь нашей полиции. Скорее всего, к сожалению, это так. Им нужны деньги, этим операм. Им нужны “палки” (имеется в виду “палочная система”– прим. НСН) для того, чтобы показать, какие они хорошие. А в основном это все переходит в стадию наживы для нечестных полицейских, которые снимают деньги с людей, в том числе нерусских, которые не могут ничем себя защитить и попадаются в эти ситуации», — сказал глава Профсоюза полиции.