Большинство россиян считают обычным подбрасывание наркотиков полицией
Большинство россиян (66%) считают обычной практикой в сегодняшней России подбрасывание наркотиков полицией. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», пишет РБК.
Отмечается, что опрос был проведен в связи с делом корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова. Как выяснили социологи, всего 56% граждан слышали о его задержании, из них 85% знают о стихийных протестах и пикетах в защиту арестованного по подозрению в незаконном сбыте наркотиков журналиста.
Почти треть из тех, кто слышал о деле Голунова или интересовался им, считают, что освобождению журналиста способствовали акции протеста. Таких оказалось 29%. При этом 28% респондентов связали прекращение уголовного дела в отношении Голунова со стремлением властей погасить протесты накануне Дня России (12 июня) и «Прямой линии с Владимиром Путиным» (20 июня). В отсутствии фактических оснований для ареста и возбуждения уголовного дела как причине освобождения Ивана Голунова выразили уверенность 32% участников опроса «Левада-центра».
Специалисты также выявили рост недоверия к правоохранительным органам и власти среди населения. Так. более половины опрошенных (52%) посчитали, что у них было бы немного шансов справиться с такой ситуацией, в которой оказался Голунов. Как отмечает Ura.ru, в марте 2014 года таких респондентов было 36%.
«В общественном сознании идея тотальной коррумпированности правоохранительных органов и всей власти укоренилась», — прокомментировал директор «Левада-центра» Лев Гудков.
Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. При этом сам журналист настаивал на том, что запрещенные вещества ему подбросили. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование журналиста прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления,
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