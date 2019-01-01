Большинство россиян считают обычным подбрасывание наркотиков полицией

Большинство россиян (66%) считают обычной практикой в сегодняшней России подбрасывание наркотиков полицией. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», пишет РБК.

Отмечается, что опрос был проведен в связи с делом корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова. Как выяснили социологи, всего 56% граждан слышали о его задержании, из них 85% знают о стихийных протестах и пикетах в защиту арестованного по подозрению в незаконном сбыте наркотиков журналиста.

Почти треть из тех, кто слышал о деле Голунова или интересовался им, считают, что освобождению журналиста способствовали акции протеста. Таких оказалось 29%. При этом 28% респондентов связали прекращение уголовного дела в отношении Голунова со стремлением властей погасить протесты накануне Дня России (12 июня) и «Прямой линии с Владимиром Путиным» (20 июня). В отсутствии фактических оснований для ареста и возбуждения уголовного дела как причине освобождения Ивана Голунова выразили уверенность 32% участников опроса «Левада-центра».