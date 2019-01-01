Полицейские и адвокаты не верят в новые отставки по делу Голунова
Эксперты прокомментировали в эфире НСН отстранение от должности начальника антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрея Щирова.
Начальника антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова временно отстранили от должности. Как сообщили в столичном ГУВД, Щиров отстранен на время служебной проверки по делу Голунова.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин уверен, что больше никто из руководства МВД и других ведомств по этому делу не пострадает.
«Если сотрудники, которые производили мероприятия по задержанию Голунова, не оставили своих следов, ДНК, на пакетиках с наркотиками, и они будут говорить, что они этого не делали, то ни один суд их не осудит. Если же оставили, то вместе со своим начальником могут поехать в места не столь отдаленные. Я знаю, что этот Щиров давно свои вещи из кабинета вынес. Он уже догадывался, что с ним будет. На этом уровне могут все и закончить, если установят их вину», - сказал он в эфире НСН.
А глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов уверен, что и Щирову ничего не угрожает.
«Это популистская мера, вызванная исключительно общественным мнением. Уверен, что никакой причинно-следственной связи между общей контрольной деятельностью этого руководителя и непосредственно оперативниками, которые задерживали Голунова, не будет установлено. Оперативники действуют в рамках своих оперативно-розыскных мероприятий и по некоторым составам преступлений, которые они выявляют, уже ставят руководство перед фактом. Так что это не повлечет никаких серьезных последствий для Щирова. Со временем шумиха стихнет, и никаких дополнительных отставок не должно быть. Это будет дело большого компромисса между гражданским обществом и властью. Наверняка, найдут стрелочников – рядовых сотрудников полиции, на которых повесят наркотики, и на этом все закончится», – пояснил он в беседе с НСН.
Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по обвинению в хранении наркотиков с целью сбыта. Журналиста поместили под домашний арест. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его профессиональной деятельностью.
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с Голунова сняли все обвинения, а задержавшие его полицейские отстранены от работы. Позднее президент Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
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