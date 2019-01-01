Полицейские и адвокаты не верят в новые отставки по делу Голунова

Начальника антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова временно отстранили от должности. Как сообщили в столичном ГУВД, Щиров отстранен на время служебной проверки по делу Голунова.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин уверен, что больше никто из руководства МВД и других ведомств по этому делу не пострадает.

«Если сотрудники, которые производили мероприятия по задержанию Голунова, не оставили своих следов, ДНК, на пакетиках с наркотиками, и они будут говорить, что они этого не делали, то ни один суд их не осудит. Если же оставили, то вместе со своим начальником могут поехать в места не столь отдаленные. Я знаю, что этот Щиров давно свои вещи из кабинета вынес. Он уже догадывался, что с ним будет. На этом уровне могут все и закончить, если установят их вину», - сказал он в эфире НСН.