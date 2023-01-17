«Продают воздух»: Экономист заявил о потере интереса россиян к йогуртам из-за дороговизны

Собеседник НСН отметил, что снижение продаж йогурта и другой молочной продукции не создает угрозы для продовольственной безопасности страны.

«Опасности нет, но маржинальность молочноперерабатывающих предприятий может снижаться. Насколько быстро они смогут заменить импортное сырье на отечественной зависит от востребованности рынка. Если будет интересно, то создать загустители на основе крахмала технически не составляет сложности. Будет большой спрос – нишу быстро наполнят», - считает Тихонов.

Экономист убежден, что компании Danone или PepsiCo, которые в лидерах по производству молочной продукции, могут и дальше завозить в Россию импортное сырье, что позволит им оставаться на рынке.

«Никто уходить не хочет. Они могут говорить о сокращении производства, передачи управления, но у них есть возможности поставок импортных ингредиентов из тех стран, где расположены подразделения. Если это будет целесообразно экономически и логистически, то они могут решать эти вопросы. Будет, конечно, повышаться себестоимость продукции и на фоне того, что доходы населения не растут, а интерес к молочке снижается, будет ли им это экономически выгодно? Наш потребитель аккуратен в своих предпочтениях и тщательно считает свой бюджет», - резюмировал Тихонов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил в эфире НСН, что производители йогуртов пытаются объяснить свой уход с российского рынка проблемами с поставками импортного сырья.

