«Продают воздух»: Экономист заявил о потере интереса россиян к йогуртам из-за дороговизны
Народ экономит и переходит на нишевые продукты, даже молоко и кефир теперь покупают чаще по акции, сказал НСН экономист Анатолий Тихонов.
Стоимость маленькой упаковки йогурта выросла и перестала устраивать россиян, люди из экономии денег теряют интерес к молочным продуктам, заявил директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с НСН.
Ранее «КоммерсантЪ» сообщил, что производителям йогуртов, выпуск которых сократился на 16% за три квартала 2022 года из-за снижения спроса, грозят новые сложности. Участники рынка опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители. Поставки ингредиентов из ЕС остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья. Тихонов считает, что россияне теряют интерес к молочной продукции из-за ее дороговизны.
«Йогурты стали больше десертом и их потребление сокращается. Как говорят сами молочники, это продажа воздуха. Стоимость маленькой упаковки, если ее перевести в килограммы, достаточно высока. Народ экономит и переходит на более доступные нишевые продукты, даже кефир с молоком стали дороже и их покупают чаще по акции», - сказал Тихонов.
Собеседник НСН отметил, что снижение продаж йогурта и другой молочной продукции не создает угрозы для продовольственной безопасности страны.
«Опасности нет, но маржинальность молочноперерабатывающих предприятий может снижаться. Насколько быстро они смогут заменить импортное сырье на отечественной зависит от востребованности рынка. Если будет интересно, то создать загустители на основе крахмала технически не составляет сложности. Будет большой спрос – нишу быстро наполнят», - считает Тихонов.
Экономист убежден, что компании Danone или PepsiCo, которые в лидерах по производству молочной продукции, могут и дальше завозить в Россию импортное сырье, что позволит им оставаться на рынке.
«Никто уходить не хочет. Они могут говорить о сокращении производства, передачи управления, но у них есть возможности поставок импортных ингредиентов из тех стран, где расположены подразделения. Если это будет целесообразно экономически и логистически, то они могут решать эти вопросы. Будет, конечно, повышаться себестоимость продукции и на фоне того, что доходы населения не растут, а интерес к молочке снижается, будет ли им это экономически выгодно? Наш потребитель аккуратен в своих предпочтениях и тщательно считает свой бюджет», - резюмировал Тихонов.
Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил в эфире НСН, что производители йогуртов пытаются объяснить свой уход с российского рынка проблемами с поставками импортного сырья.
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