«Кредиты и молоко»: В Госдуме рассказали, как геополитика ударила по аграриям
В России взлетели цены на удобрения, горючее и технику, а розничные накрутки являются «безобразием», сказал НСН Владимир Кашин.
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о мерах, необходимых для поддержки сельского хозяйства в нынешней геополитической ситуации.
Ранее в пятницу правительство РФ выделило еще 25 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Накануне Владимир Путин выразил уверенность, что в 2022 году урожай в стране будет хороший.
«Мы ставим задачу удвоения товарного молока, потому что без этого сегодня невозможно, исходя из геополитической ситуации. Безусловно, надо увеличить количество крупного рогатого скота. В марте будет корректировка бюджета и мы обозначаем сумму, чтобы субсидии получили наши производители молока, это направление остается тяжелым, а также семеноводческие хозяйства. Для того, чтобы вырастить хороший урожай, мы многое берем из-за рубежа. Это семена, особенно сахарной свеклы, часть кукурузы и овощных культур, картофеля. Пестициды тоже из-за рубежа, там ситуацию осложняет долларовая нагрузка. Плюс взлетела ключевая ставка и пошлина на зерновые, которая выгребла у производителей довольно большую сумму. Речь идет о 100 млрд рублей, а зерновики получили обратно только 10 млрд», - сказал Кашин.
Он также объяснил, какие кредиты нужны сельхозпроизводителям.
«Главное на этом этапе, чтобы были короткие кредиты на весеннюю полевую кампанию, чтобы процентная ставка не была выше 5%, а остальное помогало гасить государство. Надо, чтобы эти кредиты были доступны, и их было достаточно. Ключевая ставка была 4 с небольшим, а сейчас 20%. Представляете, во сколько раз надо увеличить, чтобы даже уровень прошлого года иметь. Пока довели в три раза больше, чем было в том году, но этого мало для регионов. Правительство пошло навстречу и пролонгировало взятые ранее кредиты, но нам нужные не только короткие, но и инвестиционные кредиты, мы вышли на хорошие инвестиции в последнее время и эту динамику надо сохранять. Кроме кредитов должно быть достаточно субсидий, чтобы компенсировать огромные затраты, которые крестьяне получили в виде хомута взлета цен на удобрения, горючее и технику», - подчеркнул парламентарий.
Кашин также указал, что рост цен на удобрения бьет и по предприятиям, и по фермерам.
«Идет посевная, завершается подготовка к работе на полях центральных регионов России. Обстановка непростая, исходя из того, что последние два года резко растут цены на затратный механизм для села. Главное – это цена на минеральные удобрения. Она ощутима и у селян, и у фермеров, и у крупных предприятий. Цена на сложные удобрения, допустим на карбамид, взлетела более чем в 3,1 раза. Пока ситуация очень сложная, к нам снова идут обращения, что уже не только на азотные удобрения, но и на калий взвинтили цену. Зашкаливают цены на горюче-смазочные материалы, ну и техника, - сегодня трактор не купить, комбайны», - посетовал глава думского комитета.
При это он называл безобразием ситуацию с розничными наценками.
«Сейчас президент критикует и люди возмущены непонятно откуда взявшимися ценами в розницу. Допустим, капусту в сентябре-октябре продавали по 18 рублей, а в рознице ее продавали в три раза дороже. Яблоки продавали по 30-35 рублей, и тут же эта продукция стоила 90-100 и более рублей. Когда мы считаем затраты в батоне хлеба, оплаченные крестьянам, они составляют шестую часть. Это просто безобразие. Кто же тогда все остальные разы накрутил, какой умник? Полная диспропорция. Зашкаливают и торговые наценки, и посредников. Некоторые предприятия засовывают в товары первой необходимости все свои мыслимые и немыслимые затраты. В этом плане надо навести порядок. Я думаю, в этих условиях мы примем соответствующий закон», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульен Денорманди допустил, что в этом году может возникнуть мировой продовольственный кризис, поскольку многие страны зависят от экспорта пшеницы из России и Украины.
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