«Кредиты и молоко»: В Госдуме рассказали, как геополитика ударила по аграриям

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о мерах, необходимых для поддержки сельского хозяйства в нынешней геополитической ситуации.

Ранее в пятницу правительство РФ выделило еще 25 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Накануне Владимир Путин выразил уверенность, что в 2022 году урожай в стране будет хороший.