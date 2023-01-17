«Пробный шар»: В Госдуме объяснили причину проблем с производством йогуртов
Западные компании пытаются объяснить свой уход с российского рынка невозможностью их производства, сказал НСН депутат Госдумы Сергей Лисовский.
Член думского комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил в беседе с НСН, что производители йогуртов говоря о проблемах в отрасли пытаются таким образом объяснить свой уход с российского рынка.
Ранее «КоммерсантЪ» сообщил, что производителям йогуртов, выпуск которых сократился на 16% за три квартала 2022 года из-за снижения спроса, грозят новые сложности. Участники рынка опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители. Поставки ингредиентов из ЕС остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья. Лисовский считает, что на компании оказывают давление и они под видом проблем с производством хотят объяснить свой уход с российского рынка.
«Молочная отрасль у нас завязана на Danone и PepsiCo. Ходили слухи, что они уйдут, на них оказывают давление. Но они не хотят уходить, хлопая дверью, потому свой уход они пытаются объяснить отсутствием возможности производства. Вполне может быть, что это пробный шар запущен производителями, чтобы уйти с нашего рынка», - сказал Лисовский.
Собеседник НСН отметил, что он слышал о проблеме нехватки пищевых крахмалов, а существующих заводов не хватит, чтобы покрыть потребности рынка.
«У нас есть пара заводов, но беда в том, что все технологии куплены на западе, а они подсаживают на свое сырье. Тот же крахмал – нужны особые сорта кукурузы, которые выращиваются по-особому. Уж извиняюсь, но никто не заморачивался, покупали концентраты в Европе или Америке. Теперь наши производители будут более внимательными, будут договариваться с российскими производителями, чтобы они выращивали определенные сорта кукурузы», - пояснил Лисовский.
В сокращении ассортимента йогуртов Лисовский не видит ничего плохого.
«В снижении ассортимента ничего страшного нет, когда ты видишь даже не десятки, а сотни видов йогуртов, то это перебор. Не вижу ничего страшного в небольшом или даже большом сокращении. Для продовольственной безопасности и для здоровья людей здесь тоже ничего не страшного нет», - резюмировал парламентарий.
Ранее член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в эфире НСН заявил, что в России нет никаких проблем с иностранными винами, несмотря на прекращение поставок из США, Австралии и Новой Зеландии.
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