Володин: продовольственная безопасность в России решена
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия стала кормить себя сама, сообщает РИА Новости.
В ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым он отметил, что в стране решена продовольственная безопасность.
«Вот когда говорят, современная Россия, вот один из показателей современной России, стали кормить себя сами, продовольственная безопасность решена», - сказал спикер.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал определить факторы роста в стратегии продовольственной безопасности и необходимость расширения или внедрения новых мер поддержки, пишут «Известия».
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