Володин: продовольственная безопасность в России решена

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия стала кормить себя сама, сообщает РИА Новости.

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В ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым он отметил, что в стране решена продовольственная безопасность.

«Вот когда говорят, современная Россия, вот один из показателей современной России, стали кормить себя сами, продовольственная безопасность решена», - сказал спикер.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал определить факторы роста в стратегии продовольственной безопасности и необходимость расширения или внедрения новых мер поддержки, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПродуктыРоссияВячеслав Володин
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