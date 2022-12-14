Володин: продовольственная безопасность в России решена

В ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым он отметил, что в стране решена продовольственная безопасность.

«Вот когда говорят, современная Россия, вот один из показателей современной России, стали кормить себя сами, продовольственная безопасность решена», - сказал спикер.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал определить факторы роста в стратегии продовольственной безопасности и необходимость расширения или внедрения новых мер поддержки, пишут «Известия».

