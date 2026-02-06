Трамп удалил видео с Обамой и его супругой Мишель в образе обезьян

Президент США Дональд Трамп удалил из своего аккаунта в социальной сети Truth Social видеоролик, в котором использовались изображения обезьян с наложенными лицами бывшего американского лидера Барака Обамы и его супруги Мишель.

Видео находилось в профиле Трампа около 12 часов. После его удаления телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщил, что публикация была размещена по ошибке одним из сотрудников администрации.

Трамп потребовал арестовать Обаму

Удаленный ролик был посвящен проверке машин для голосования, применявшихся на президентских выборах 2020 года, итоги которых Трамп до сих пор не признает.

В финальной части видео под музыкальную композицию The Lion Sleeps Tonight американской группы The Tokens на короткое время появлялись две обезьяны с лицами Обамы и его супруги, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
