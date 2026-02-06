Трамп удалил видео с Обамой и его супругой Мишель в образе обезьян

Президент США Дональд Трамп удалил из своего аккаунта в социальной сети Truth Social видеоролик, в котором использовались изображения обезьян с наложенными лицами бывшего американского лидера Барака Обамы и его супруги Мишель.

Видео находилось в профиле Трампа около 12 часов. После его удаления телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщил, что публикация была размещена по ошибке одним из сотрудников администрации.