В Британии прошли обыски у бывшего посла в США, дружившего с Эпштейном

Британская полиция провела обыски в двух жилых объектах, связанных с бывшим послом Великобритании в США Питером Мандельсоном, в рамках расследования возможного злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление лондонской полиции.

Следствие проверяет версию о том, что Мандельсон мог передавать финансисту Джеффри Эпштейну правительственную информацию, чувствительную для финансовых рынков, в период мирового финансового кризиса 2008 года. По данным полиции, обыски проходят по ордерам по двум адресам — в графстве Уилтшир и в лондонском районе Кэмден.