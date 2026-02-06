В Британии прошли обыски у бывшего посла в США, дружившего с Эпштейном
Британская полиция провела обыски в двух жилых объектах, связанных с бывшим послом Великобритании в США Питером Мандельсоном, в рамках расследования возможного злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление лондонской полиции.
Следствие проверяет версию о том, что Мандельсон мог передавать финансисту Джеффри Эпштейну правительственную информацию, чувствительную для финансовых рынков, в период мирового финансового кризиса 2008 года. По данным полиции, обыски проходят по ордерам по двум адресам — в графстве Уилтшир и в лондонском районе Кэмден.
Заместитель помощника комиссара столичной полиции Хейли Стюарт подтвердила, что действия проводят сотрудники управления по расследованию особо сложных преступлений. При этом 72-летний Мандельсон не задержан, расследование продолжается.
Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года решением премьер-министра Кира Стармера. К тому моменту информация о его близких отношениях с Эпштейном уже была широко известна. Общение между ними продолжалось и после того, как в 2008 году финансист был осужден, передает «Радиоточка НСН».
