Угонщики в России начали красть китайские авто Chery, Geely и Haval
В России растёт количество угнанных китайских автомобилей. Об этом в беседе с Газетой.Ru заявил руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.
По его словам, машины марок Chery, Geely и Haval очень часто используются в такси и каршеринге, поэтому злоумышленники стали угонять их для разбора на запчасти.
«Такси и каршеринг ремонтируют свои машины преимущественно бывшими в употреблении запчастями, снижая издержки... У угонщиков популярны Chery Tiggo 7, 8 и 9, а также Haval F7x», — пояснил Кондрашов.
Он также добавил, что недавно вышедшие на рынок РФ китайские автомобили, например, Geely Monjaro, пока «популярности» у преступников не набрали.
Ранее в страховой компании «Согласие» заявили, что за последние несколько лет ни один их клиент, владеющий китайским автомобилем, не стал жертвой угонщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru